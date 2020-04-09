В МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина

Правоохранители и представители религиозных конфессий определили формат проведения религиозных праздников.

Об этом информирует пресс-служба МВД .

"Мы определили формат проведения Богослужений, особенно во время главного христианского Праздника - Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночь Бараата и начала месяца Рамадан", - сообщили в МВД .

Согласно сообщению, службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию", - говорится в сообщении.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя. К такой договоренности пришли во время онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отмечают в министерстве.

Фото: mvs.gov.ua

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке во время отсутствия богослужений, но одновременно не должны находиться более двух человек в больших храмах и одного - в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

"Относительно проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок, будет существовать несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины - для освящения там куличей. Таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб", - сообщили в МВД .

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В министерстве заверили, что в случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули будут "толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

Также, как проинформировали в ведомстве, для беспрепятственного передвижения священнослужителей к местам проведения служб представители конфессий должны подать соответствующие списки.

Ранее Совет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху. Церковники также попросили власти разъяснить постановление Кабмина о запрете массовых мероприятий.