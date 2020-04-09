В МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина

Полиция и церковники согласовали формат сотрудничества.

В МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина
Фото: Макс Требухов

Правоохранители и представители религиозных конфессий определили формат проведения религиозных праздников.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Мы определили формат проведения Богослужений, особенно во время главного христианского Праздника - Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских праздников - Ночь Бараата и начала месяца Рамадан", - сообщили в МВД.

Согласно сообщению, службы в храмах будут проводиться, однако с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, служка, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию", - говорится в сообщении.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя. К такой договоренности пришли во время онлайн-встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, отмечают в министерстве.

Фото: mvs.gov.ua

Верующим не запрещается посещать храм в индивидуальном порядке во время отсутствия богослужений, но одновременно не должны находиться более двух человек в больших храмах и одного - в храмах меньшего размера, не учитывая священнослужителя. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

"Относительно проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок, будет существовать несколько возможностей. В городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины - для освящения там куличей. Таким образом, все желающие могут купить уже освященный хлеб", - сообщили в МВД.

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

В министерстве заверили, что в случае попыток верующих посещать церковь полицейские патрули будут "толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

Также, как проинформировали в ведомстве, для беспрепятственного передвижения священнослужителей к местам проведения служб представители конфессий должны подать соответствующие списки.

Ранее Совет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху. Церковники также попросили власти разъяснить постановление Кабмина о запрете массовых мероприятий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантинаКабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Малюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантинаМалюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантина
Шмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше маяШмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше мая
Помогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а тем, кто остался без работы, - МиловановПомогать деньгами на карантине нужно не пенсионерам, а тем, кто остался без работы, - Милованов
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
Главный санврач считает преждевременными разговоры о снятии карантинаГлавный санврач считает преждевременными разговоры о снятии карантина
Нацполиция и религиозные общины ищут консенсус в проведении богослужений и праздников в период карантинаНацполиция и религиозные общины ищут консенсус в проведении богослужений и праздников в период карантина
Минздрав может запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина (видео)
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Последние новости
Подгружаем последние новости