В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля

Пропускать через границу будут только получателей роSSийских паспортов.

Террористическая организация "Луганская народная республика" приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на сепаратистские интернет-ресурсы.

Запрет на пассажирские перевозки из РоSSии и в обратном направлении будет действовать "до отмены режима повышенной готовности".

Запрет распространяется на регулярные и нерегулярные автобусы, а также такси и легковые автомобили на заказ.

Исключение составят регулярные специальные перевозки жителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО), направляющихся в пункты получения роSSийских паспортов.

"Власти" "ЛНР" заявляют о шести случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Утверждается, что один пациент уже выздоровел и выписан из больницы, еще пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений. Более 200 человек находятся на обсервации в больницах с подозрением на Covid-19.

Как сообщалось, с 23 марта "ЛНР" закрыла въезд на оккупированную территорию из Украины.