Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Также утверждены категории граждан старше 60 лет, которые не подлежат самоизоляции.
Кабинет министров расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина, и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции", - написал глава Кабмина в своем Telegram-канале.
Согласно обновленным правилам, работать на период карантина могут объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, сбора и заготовки отходов, заведения торговли строительными материалами и химчистки.
Также было уточнено, какие именно категории лиц старше 60 лет не нуждаются в самоизоляции. В их число вошли:
- государственные служащие, депутаты всех уровней, городские головы, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона О предотвращении коррупции;
- военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
- лица, которые осуществляют меры, связанные с недопуском распространения COVID-19;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (в сферах энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникативных технологий, электронных коммуникаций, банковского и финансового секторов, оборонной промышленности, жизнеобеспечения населения, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения, коммунальных, аварийных и спасательных служб, служб экстренной помощи населения) и предприятий, включенных в список имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что смягчение карантина произойдет не раньше мая.