Из-за коронавируса заблокированы больница в Армянске и цеха завода "Крымский Титан", - Минреинтеграции

В ночь на 8 апреля была заблокирована Центральная городская больница города Армянск в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В медицинском учреждении проходил лечение мужчина с диагнозом гипертонический криз, у которого было зафиксировано заражение COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован в результате контактов с родственницей, которая вернулась из Москвы", - говорится в сообщении.

На данный момент весь персонал в составе 124 человек и около 100 пациентов заблокированы в больнице на 14 суток, отметили в Минреинтеграции.

Также сообщается, что утром 8 апреля на рабочих местах были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан" в Армянске.

"Блокировка сотрудников, которая осуществляется оккупационной администрацией с целью сохранения показателей производства, создает опасность всплеска коронавируса в коллективе в условиях, когда нет возможности обеспечить людям надлежащую медицинскую помощь", - подчеркивают в украинском министерстве.

В Минреинтеграции утверждают, что для обеспечения блокады привлечены роSSийские военнослужащие.

Минреинтеграции намерено предоставить соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на административной границе с Крымом, для учета в работе на период повышения опасности.

Как сообщалось, по состоянию на 7 апреля роSSийская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования.

По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше, ведь роSSийская оккупационная власть скрывает факты заболеваний среди своих военных.

РоSSийские власти публично не комментируют заявление украинского министерства.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества. РоSSийские "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения были испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Из города эвакуировали детей, так как концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, а работу завода приостановили на две недели. Роскомнадзор заявил о взыскании с завода 736,8 млн рублей (около 300 млн грн) за негативное воздействие на экологию.

20 октября "Крымский титан" возобновил работу, а 23 октября - режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах был снят.