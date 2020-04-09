Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом

В связи с карантином в 2020-м евреи Украины будут праздновать дома.

Зеленский поздравил иудеев Украины с Песахом
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с наступающим праздником Песах 5780.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха - праздника, установленного в честь свободы еврейского народа", - сказано в нем.

Президент отметил, что еврейская община Украины является активным участником общественной жизни. Зеленский подчеркнул, что она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране.

Президент пожелал иудеям теплого душевного праздника в кругу близких и родных людей.

Иудеи отмечают Песах по еврейскому календарю. Празднование начинается на 14 день весеннего месяца нисан и продолжается неделю в Израиле. За пределами Израиля Песах отмечают восемь дней. Песах в 2020 году начинается с заходом солнца 8 апреля и продлится до 16 апреля. Стоит отметить, что время наступления праздника в разных городах отличается.

Во время празднования Песаха иудеи вспоминают исход евреев из Египта, когда евреи покинули египетское рабство, где находились 210 лет.

Традиционно для празднования евреи собираются в синагогах. В связи с карантином, когда синагоги закрыты, в 2020-м евреи Украины будут будут праздновать Песах дома.

В прошлом году во второй день праздника Песах, во время которого запрещена какая-либо работа до восхода звезд, 21 апреля 2019 года в Украине прошли выборы президента. В связи с этом главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов, но Центризбирком отказался.

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