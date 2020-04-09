Япония передаст Украине партию противовирусного препарата

Она будет направлена в Украину через систему ООН.

Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир ("Авиган") в качестве партнерской поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

По информации японской стороны, в использовании этого препарата заинтересованы многие страны, поскольку есть информация, что он облегчает течение заболевания. Его эффективность при лечение COVID-19 клинически испытывается.

"Мы благодарны правительству Японии, которое очень быстро откликнулось на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в перечень 20 стран, которые получат эти лекарства", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что украинские дипломаты продолжают собирать информацию о прогрессивных практиках лечения коронавируса по всему миру.

Партия препарата будет направлена в Украину через систему ООН . Ее доставку ожидает Минздрав, который совершит распределение лекарства по медучреждениям.

Напомним, 3 апреля в регионы Украины отправили более 2000 упаковок лекарства "Плаквенил", который используется для лечения пациентов с коронавирусом.