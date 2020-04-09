После заражения Шахова коронавирусом на COVID-19 проверяли Зеленского и Шмыгаля

Также проверку прошли глава ОПУ и его заместители.

После заражения Шахова коронавирусом на COVID-19 проверяли Зеленского и Шмыгаля
Фото: Офис президента

После обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю делали тесты на COVID-19. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он сообщил, что также в обязательном порядке тестирование на коронвирус проходило руководству ОПУ и все, кто контактировал с Шаховым.

"И президенту делали, руководителю Офиса, замам делали. Я объясню - нужно было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из самых первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тесты, чтобы сразу понять, что делать", - отметил Тимошенко.

Он добавил, что на случай заболевания коронавирусом президентом разработан протокол дальнейшей работы.

"Но ведь понятно, что исполняющего обязанности нет. Ну может там спикер Верховной Рады как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, я думаю, если не дай Бог что - работа будет проходить в телефонном режиме", - сообщил замглавы ОПУ.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде, по состоянию на 6 апреля, подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди парламентариев.

Первым депутатом, у которого диагностировали коронавирус, стал Сергей Шахов. 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже обнаружили у родственницы Шахова. 21 марта нардепа госпитализировали.

2 апреля Шахов сообщил, что выздоровел от COVID-19.

Также сообщалось об обнаружении коронавируса у Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. С подозрением на коронавирус были Александр Лукашев (ОПЗЖ) и Сергей Вельможный ("Доверие").

28 марта стало известно, что коронавирусом заболела исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход.



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