Антикоррупционный комитет Рады считает, что в новой СБУ не должно быть “тайных деклараций” руководства (видео)

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам антикоррупционной политики считает, что в Службе безопасности Украины (СБУ) после ее реформы не должно быть “тайных деклараций” для всех сотрудников, но только для разведчиков). Нардепы выступают за то, чтобы лишить СБУ статуса правоохранительного органа и, соответственно, права проводить досудебные расследования.

Об этом KV стало известно в ходе заседания антикоррупционного комитета ВР 7 апреля 2020 года.

После того, как парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании 24 марта с.г. рассмотрел законопроект президента Владимира Зеленского о реформе СБУ и, сочтя документ требующим доработки, рекомендовал Раде отправить законопроект на повторное чтение, второй профильный комитет – по вопросам антикоррупционной политики – 7 апреля с.г. вынес свой вердикт президентской версии реформы СБУ .

В антикоррупционном комитете также решили, что проект закона №3196 “О внесении изменений в Закон Украины “О Службе безопасности Украины” относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины” нужно переписать.

Глава комитета Анастасия Радина (ранее Красносельская, фракция “Слуга народа”) предложила не давать заключение по этому законопроекту и не проводить его экспертизу, поскольку главный комитет уже рекомендовал отправить его на доработку. Вместо этого она предложила членам комитета сформулировать свои предложения относительно того, что комитет хотел бы видеть в доработанном проекте закона, когда его подготовят к повторному первому чтению.

Нардеп Ярослав Юрчишин (фракция “Голос”) сказал, что при доработке документа следует учесть рекомендации по реформе СБУ Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), уже имеющиеся в ВР. “Мы взяли на себя обязательства (перед ПАСЕ – *KV) превратить СБУ из квази-следственного органа в классическую спецслужбу. То есть лишить полномочий досудебного расследования. Демилитаризация и лишения статуса правоохранительного органа как раз есть в рекомендациях ПАСЕ . Это будет корректно”, – сказал Юрчишин.

Анастасия Радина, в свою очередь, заявила, что нужно “внести юридическую ясность и определенность” в вопросе следственных действий и не позволить изъятия дел из подследственности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) другими органами, в т.ч. СБУ .

Саму же службу, по словам Радиной, нужно лишить права “тайных деклараций”, которые, по законопроекту Зеленского, будут распространяться на весь личный состав, в т.ч. публично назначаемых президентскими указами руководителей СБУ . Глава комитета предложила распространить эту норму только на тех, кто непосредственно занят в разведке и контрразведке.

В итоге, большинством голосов нардепы поддержали решение комитета ВР по вопросам национальной безопасности рекомендовать Раде отправить закон Зеленского про СБУ на доработку и повторное первое чтение с учетом озвученных Радиной и Юрчишиным замечаний.

Президентский законопроект о реформе СБУ обсуждался с осени 2019 года. Он предполагает разграничение полномочий службы с другими правоохранительными органами, работу на опережение преступной деятельности против государства, а также сокращение значительного количества сотрудников СБУ .

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что считает законопроект президента сбалансированным, так как тот учитывает лучшие мировые тенденции построения эффективных спецслужб и собственный опыт СБУ по противодействию гибридным угрозам.

Но после детального изучения законопроекта возникает ощущение, что за ведомством хотят сохранить все его нынешние полномочия, в том числе – в сфере экономики.