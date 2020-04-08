В зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военный

Они вновь применяли запрещенное вооружение.

В зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военный
Фото: Олена Максименко

По состоянию на 17:00 8 апреля вооруженные формирования РФ семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, три из которых - с запрещенными Минскими договоренностями минометами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. "Во время обстрелов оккупанты также применяли против украинских защитников гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - добавили в сообщении.

Позиции возле Павлополя обстреляли из минометов калибра 82 мм - по направлению от оккупированного Набережного выпустили 20 мин. По Марьинке стреляли из гранатометов и пулеметов, а по Старогнатовке - из стрелкового оружия.

"По позициям противника, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Вся огневая активность врага была оперативно нейтрализована", - добавили в Минобороны.

По направлению от Калиново-Борщеватого выпустили 17 мин 120-мм калибра по Новоалександровке. По защитникам Орехового стреляли из минометов калибра 82 мм.

Дважды обстреляли Зайцевое - из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военный ООС был ранен.

Напомним, за минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пострадавших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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