Нардепы не считают, что должны вносить в свои декларации личные валютно-обменные операции на сумму свыше 100 тыс. гривен (видео)

На заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады (ВР) нардепы подвергли критике разъяснение Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК), по которому обмен валюты может относится к факторам существенного изменения материального положения, следовательно, при определенных условиях подлежит внесению в годовую декларацию лиц, занимающих особо ответственные посты. Глава НАПК Александр Новиков (на фото слева) заметил, что возглавляемое им агентство всего лишь разъяснило законодательную норму, принятую самими депутатами, а не инициировало дополнительные предписания. Но глава комитета Анастасия Радина (на фото справа) и прочие нардепы не согласны отражать в разъяснение НАПК бессмысленным.

Об этом KV стало известно в ходе заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 7 апреля 2020 года, прошедшего в режиме видеоконференции.

Во время заслушивания руководителя НАПК относительно планируемого на июль с.г. запуска реестра политических финансов (Александр Новиков проинформировал, что поскольку бюджетные деньги на эти цели не предусмотрены, ресурс предоставят международные партнеры Украины), народный депутат Виктория Сюмар (фракция "Европейская солидарность") обратилась к Александру Новикову с вопросом по поводу разъяснения НАПК о необходимости вносить в декларации нардепов покупку и обмен валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов.

“Это была первоапрельская шутка, что операции по обмену валюты мы вносим в существенные изменения имущественного положения? Если человек обменял свои деньги и они просто стали другой валютой, то вопрос – как изменился имущественное положение?”, – поинтересовалась Виктория Сюмар.

В упомянутом ею разъяснении НАПК сказано, что “совершая сделку по обмену валюты, лицо приобретает новый актив – денежные средства в новой валюте. Эта сделка подлежит отражению … в декларации в случае, когда размер разового расхода или стоимость предмета сделки превышает сумму 50 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных лиц. Для целей декларирования размер ПМ применяется тот, что установлен на 1 января соответствующего года. В 2020 году 50 ПМ составляет 105 тыс. 100 гривен”.

Александр Новиков пояснил, что в случае осуществления разового расхода на покупку валюты на сумму, превышающую 50 ПМ, субъект декларирования, на которого распространяются требования части второй ст. 52 закона “О противодействии коррупции” (лица, наделенные полномочиями осуществлять властные функции в государстве – KV ), должен подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

По словам Новикова, существенным изменением в имущественном состоянии считается осуществление разового расхода на упомянутую сумму, и эта норма, считает он, касается и операций по купле-продаже валюты.

“Этот вопрос – не инициатива НАПК. По законодательству есть три случая, когда происходит изменение имущественного положения, это: получение дохода, приобретение имущества и то, что было добавлено вами (в законодательство – KV ) с 1 января – осуществление расходов”, – сказал Новиков.

Но его ответ не удовлетворил нардепов.

Глава комитета Анастасия Радина (ранее – Красносельская, №8 избирательного списка “Слуги народа”) заметила, что “позиция о необходимости декларирования обмена валюты как существенного изменения имущественного состояния вызывает вопросы”.

Ссылаясь на разговор с экспертом, сотрудничающим с парламентским комитетом и с НАПК, Радина сказала Новикову: “Я расспросила эксперта Дмитрия Котляра… и его позиция: существенные изменения в имущественном состоянии по результатам обмена наличных, обмена валюты, извините, это, скажем, не соответствует статье 52 о необходимости представления изменений в имущественном состоянии в случае дохода, приобретения имущества или осуществления расходов. Так как обмен не является получением выгоды, не является приобретением имущества и не является фактически осуществлением расхода. Такая, по крайней мере, экспертная позиция, и я со своей стороны, честно говоря, склоняюсь к тому, что разделяю эту позицию”.

Нардеп Сергей Власенко (фракция ВО "Батькивщина") высказал мнение, что “любой нормальный суд отменит это разъяснение как незаконное” и предложил НАПК пересмотреть его, приведя аналогию: “Я не знаю такого эксперта, который скажет, что если вы поменяете два мешка картошки молодой на два мешка картошки старой, это надо декларировать. Ну, условно говоря”.

Новиков продолжал настаивать, что “обязанность декларировать обмен валют связана с тем, что в данном случае происходит осуществления расхода. При осуществлении операций по обмену валют операция не бесплатная, условно говоря. Осуществляет лицо расход, покупая валюту? Из этого следовало НАПК, формируя свою позицию”.

“... я скажу, что если вы поменяете дом в Конче-Заспе на дом в Новых Петровцах – это та самая логика, как вы говорите о мешках картошки”, – добавил Новиков.

Виктория Сюмар еще раз обратила внимание на то, что при обмене валют имущественное положение человека не изменяется, а глава НАПК парировал, мол, все равно происходит сделка, и ее нужно декларировать, если ее сумма превышает установленный законом порог.

“Вы хотите, чтобы эти квитанции были задекларированы?”, – спросила Сюмар.

“Если размер превышает 100 тысяч гривен”, – ответил Новиков.

После этого в разговор снова включился нардеп Власенко: “С практической точки зрения, а как вы это будете доказывать? Я вам скажу, что поменял по сто долларов миллион раз. И таким образом поменял 100 млн долларов. И вы никогда не докажете, что я это сделал другой суммой. Зачем вы создаете норму, которая точно не будет работать, которая является спорной с точки зрения закона и которая не имеет никакого здравого смысла?”.

В итоге руководитель антикоррупционного Нацагентства снова повторился, что НАПК всего лишь идет вслед законодательных норм, а глава антикоррупционного комитета Рады вновь высказала сомнение в необходимости декларировать большими чиновниками и нардепами своих валютных операций.

“Я вижу логику в том, что невозможно проконтролировать предоставление или непредоставление таких уведомлений об изменениях в имущественном состоянии по результатам обмена наличных. А это, в свою очередь, выглядит как норма для выборочного применения: кого-то одного на чем-то поймали, привлекли к ответственности – и все. Как это поспособствует финансовой дисциплине, как это будет способствовать прозрачности состояний государственных служащих, непонятно”, – заключила Анастасия Радина, предложив депутатам найти законное и приемлемое решение в дальнейшем.

В тот же день, когда состоялось заседание парламентского комитета, на сайте НАПК появилось дополнительное объяснение по поводу валютных операций лиц, которые должны декларировать свои доходы и расходы.

“Субъектам декларирования следует учитывать, что при операциях по купле-продаже валюты осуществляется не только расход (т.е. не только расход средств), но и приобретается новый актив – денежные средства в новой валюте”, – еще раз подчеркнули в НАПК.

По сообщению Агентства, положения ч. 2 ст. 52 закона “О предотвращении коррупции” (в редакции, вступившей в силу с 1 января 2020 года) применяются к:

субъектам декларирования – должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение (примечание к ст. 50 того же закона);

субъектам декларирования, которые занимают должности , связанные с высоким уровнем коррупционных рисков (ст. 50 того же закона).

При этом, в НАПК пишут, что субъектам декларирования других категорий подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии при осуществлении операций по купле-продаже валюты не требуется.