В КС заявили, что законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде может ухудшить права человека

Конституционный Суд Украины предостерегает от необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека. Об этом сообщили в пресс-службе КС.

Речь идет о зарегистрированном в Раде законопроекте №3300 об изменениях к закону "О Конституционном Суде" в части усиления независимости и улучшения эффективности функционирования органа конституционной юрисдикции. По мнению представителей суда, в этом документе не учли комплексный подход о предложениях КС, переданных в парламент, вместо этого предусмотрены существенные ограничения некоторых конституционных прав.

"Конституционный Суд Украины не одобряет попытки необоснованных законодательных изменений, которые могут ухудшить права человека в Украине, и настаивает, что такие изменения должны приниматься взвешенно, аргументированно, после проведения профильных дискуссий с привлечением экспертов, в том числе Венецианской комиссии, о чем неоднократно говорил Совет Европы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем КС приветствует проведение реформы относительно внедрения института конституционной жалобы.

"Однако вопрос о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде Украины" должен, прежде всего, инициировать Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики с соответствующими наработками. Такое решение должно быть обоснованно защитой прав и свобод человека, в том числе юридических лиц, что следует из Конституции и решений КС", - подытожили в Суде.

Напомним, что законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде был зарегистрирован парламентом 3 апреля 2020. Его инициатором является нардеп фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.