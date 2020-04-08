СБУ разоблачила в Киеве подозреваемую в распространении фейков о коронавирусе

СБУ разоблачила в Киеве подозреваемую в распространении фейков о коронавирусе

Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве женщину, которая пропагандировала в интернете сепаратизм и призывала к изменению границ Украины. Также, по мнению силовиков, она занималась распространением фейковой информации о коронавирусе.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ

“Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли в столице деятельность блогерши, которая на персональных страницах в интернете размещала публикации с пропагандой сепаратизма, призывами к изменению границ территории нашего государства и распространяла фейки о коронавирусе”, – сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что киевлянка по заданию кураторов из РоSSии размещала в сети ложную информацию о пандемии COVID-19, а также искривленные факты о ситуации в нашей стране накануне Дня победы над нацизмом. Эти действия женщина предпринимала с целью дестабилизации обстановки в Украине

Женщина использовала информацию из пропагандистских интернет-изданий РФ и распространяла собственные публикации на аудиторию в несколько десятков тысяч пользователей интернета.

При обысках по месту жительства злоумышленницы были обнаружены мобильные гаджеты и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Деятельность пророSSийской блогерши расследуется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ разоблачила и прекратила в Киеве деятельность группы Интернет-агитаторов, которые при финансировании страны-агрессора распространяли фейки о COVID-19 в украинском сегменте Facebook.

Фото: пресс-служба СБУ


Александр Кравченко, КиевВласть

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