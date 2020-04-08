Кабмин назначил троих заместительниц министра здравоохранения

Две из них ранее работали в Одесской ОГА.

Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Максима Степанова Светлану Шаталову и Ирину Микичак, а Елену Теряеву - первым замминистра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Елена Теряева начинала карьеру с работы врачом, до сегодняшнего назначения руководила Южным межрегиональным департаментом Национальной службы здоровья Украины. До этого она была директором департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Елена Теряева
Фото: moz.gov.ua
Елена Теряева

"В Министерстве здравоохранения Елена Теряева будет отвечать за реформирование системы здравоохранения, а также за налаживание и координацию процессов в ведомстве", - говорится в сообщении.

Светлана Шаталова ранее работала на руководящих должностях в Одесской ОГА, на предприятии "Полиграфический комбинат Украина" и в компании "Газ Украины", входящей в "Нафтогаз".

Светлана Шаталова
Фото: moz.gov.ua
Светлана Шаталова

На должности замглавы Минздрава Шаталова будет отвечать за финансово-экономическое направление, инвестиции, аудит, а также взаимодействие с предприятиями, которые находятся в управлении ведомства.

Ирина Микичак была первым заместителем министра здравоохранения. с апреля 2017 по декабрь 2019 руководила департаментом здравоохранения Львовской ОГА. Является соосновательницей и координатором ряда международных проектов сотрудничества с Мировым банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и других проектов.

Ирина Микичак
Фото: moz.gov.ua
Ирина Микичак

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины со второй попытки проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины.

На первом внефракционном заседании 30 марта Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца, однако за назначение Степанова на его место не хватило голосов. Кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали только 217 депутатов.

О том, что кандидатура бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова рассматривается на должность главы Минздрава, стало известно еще 27 марта.

Максим Степанов возглавлял Одесскую обладминистрацию с 2017 по 2019 годы. Родился в Амурской области, РоSSия. Учился в Донецком Национальном медицинском университете им. М. Горького по специальности Лечебное дело. Позже также окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьевКабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев
Кабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советовКабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советов
Кабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развитияКабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развития
Зеленский ввел министра финансов Марченко в состав СНБО и утвердил главкома ВСУ ХомчакаЗеленский ввел министра финансов Марченко в состав СНБО и утвердил главкома ВСУ Хомчака
СБУ объявила в розыск так называемого министра транспорта "ДНР"СБУ объявила в розыск так называемого министра транспорта "ДНР"
Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионахКабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Маски "хенмейд" официально разрешены КабминомМаски "хенмейд" официально разрешены Кабмином
Суд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-нарепа Микитася и назначил новый - 100 млн гривенСуд взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога за экс-нарепа Микитася и назначил новый - 100 млн гривен
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из домаКабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Последние новости
Подгружаем последние новости