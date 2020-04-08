Фонд Порошенко ищет специалистов по ремонту медицинской техники для восстановления аппаратов ИВЛ

Все, кто могут это сделать, заняты.

Фонд Порошенко ищет специалистов по ремонту медицинской техники для восстановления аппаратов ИВЛ
Фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко побывала в медицинских учреждениях Черкасской и передала врачам защитные костюмы от Фонда Порошенко. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Прямой».

«Сегодня два города в Черкасской попали в эпицентр COVID-19. Это Умань и Каменка. В Умани сегодня зарегистрировано 10 случаев коронавируса. К сожалению, двое детей. Конечно, важно заботиться о том, чтобы все больные получили необходимое лечение. А сделать это могут только медики, сегодня оказались самыми незащищенными », - отметила Геращенко.

Она рассказала, что врачи Уманской городской больницы, которые работают в инфекционном отделении, уже три недели не были дома.

«Они живут в общежитии рядом с больницей, для того чтобы помогать тем, кто заболел, и не подвергать опасности свои семьи. Это сегодня воины света, которые защищают Украину в тылу от пандемии. Мы имели серьезное общение с главным врачом и мэром Умани. Они рассказывают, что медики должны быть защищены через маски, костюмы, дезинфекторы. Всего этого катастрофически не хватает», - отметила Геращенко.

Сопредседатель «Европейской Солидарности» также обратила внимание на необходимость существенно повысить оплату труда медицинского персонала. «В Умани приняли решение на сессии местного совета по 12 тысяч гривен выплатить всему медперсоналу больницы, которая сегодня работает для лечения больных COVID. При этом в бюджете, который планируют принять эту пятницу, забирают все деньги из регионов, из статей децентрализации и оставляют регионы обнаженными. А ведь именно регионы сегодня эту нагрузку тянут по борьбе с коронавирусом», - отмечает Геращенко.

«Сегодня защитные костюмы от фонда Петра Порошенко, от нашей политической команды направились в Черкассы, где так же работает инфекционная больница. И уже на следующей неделе такие защитные костюмы получат другие больницы региона. Это и Каменка, Шпола, Золотоноша. Мы больше передадим на Умань и Черкассы, потому что сегодня эти больницы нуждаются в такой помощи», - сообщила Геращенко.

«Также мы привезли маски, дезинфекторы, но еще врачи просят оказать содействие в ремонте аппаратов искусственной вентиляции легких. Трудно - санитарные фирмы, структуры, которые могли бы делать этот ремонт, перегружены. Поэтому обращаюсь ко всем соответствующим структурам, которые занимаются ремонтом медицинской техники. А фонд Петра Порошенко готов оплатить этот ремонт», - сообщила Ирина Геращенко.

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