"Европейская солидарность" требует тестировать всех украинцев на коронавирус

Статистика по количеству случаев коронавируса в Украине, которую подает власть, является свидетельством не низкой заболеваемости, а провалившегося тестирование на COVID-19. Об этом сказала медик-доброволец, народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Яна Зинкевич в своем видеоблоге.

«В нашем государстве провели чуть больше 6 тысяч тестов - это один из самых низких в мире показателей на душу населения. Даже в соседней 10-миллионной Беларуси уже сделали 40 тысяч тестов, а в близкой по численности населения Польше - более 85 тысяч», - добавила политик.

Нардеп считает, что власть сознательно тестирует незначительное количество украинцев, чтобы статистика была низкой.