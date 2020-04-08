Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев

Сумма штрафа может увеличиться до 6 тысяч гривен.

Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев
Фото: cn.dsns.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду поддержал законопроект, который в несколько раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции.

"Выжигание растительности и ее остатков остается одной из наиболее актуальных экологических проблем для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание сухостоя загрязняет воздух, а разведенные наобум костры приводят к неконтролируемым масштабным пожарам и значительным убыткам. В связи с этим мы инициировали вопрос о разработке законопроекта об усилении административной ответственности за самовольное выжигание растительности", - заявил министр Денис Малюська.

Ответственность за самовольное выжигание растительности или ее остатков в Украине прописано в ст. 77-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а министерство предлагает повысить его до 850-6120 гривен (50-360 минимумов). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда будет предусмотрен штраф до 17000 гривен (1000 минимумов).

Для должностных лиц штрафы будут еще выше.

Кроме того, законопроект предоставляет право административным комиссиям при исполнительных органах городских, сельских, поселковых советов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 77-1 КУоАП. При этом должностные лица, уполномоченные исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов наделяются полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за самовольное выжигание растительности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советовКабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советов
Кабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развитияКабмин заявил о создании Совета по вопросам экономического развития
Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионахКабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами""Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"
Маски "хенмейд" официально разрешены КабминомМаски "хенмейд" официально разрешены Кабмином
Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из домаКабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома
Кабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуацииКабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации
Кабмин запретил выходить на улицу без документовКабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш, - ШмыгальКабмин получил позитивный сигнал от МВФ и ожидает первый транш, - Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости