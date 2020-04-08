Венедиктова завела дело на Порошенко

Производство основано на заявлениях судей "старого" Верховного Суда.

Венедиктова завела дело на Порошенко
Фото: офис президента

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 апреля открыла уголовное производство в отношении народного депутата, бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Оно касается указов №357/2017 и №195/2019 о назначении судей "нового" Верховного Суда и возбуждено по заявлению судей "старого" Верховного Суда Украины.

"Согласно обращению работников ВСУ, основания для издания указов президента Украины и назначения ими судей не соответствуют нормам Конституции Украины и закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», указанным в них. К тому же судьи были назначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ в деле по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - сказано в сообщении.

Начаты пять уголовных производством по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.4 ст.382 (невыполнение судебного решения) и ч.ч.1, 2 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти), ими будет заниматься Государственное бюро расследований.

Напомним, что это не первое уголовное производство против Порошенко, но большинство из них были начаты по заявлениям Андрея Портнова, бывшего заместителя Администрации президента при Януковиче, и ни к чему не привели.

Предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка говорил, что подозрение, которое при нем ГБР хотело вручить Порошенко, - это юридический "трэш".

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