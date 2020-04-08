Кабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советов

Кабинет министров по требованию министра внутренних дел Арсена Авакова отказался от международной технической помощи для общественных советов при госорганах.

Решение было принято на заседании правительства в среду.

Проект постановления, которое представлял глава НАПК Александр Новиков, предлагал разрешить финансирование деятельности общественных советов при государственных органах за счет международной технической помощи.

Аваков заявил, что "принципиально возражает" против такого положения. "Государственные органы не должны спонсироваться, даже с благими целями, иностранными субъектами", - сказал он.

Новиков возразил, что общественный совет не является госорганом и это предложение соответствует действующему законодательству.

Министр юстиции Денис Малюська сказал, что в министерстве нет возражений против этого пункта, а дискуссия между Аваковым и Новиковым носит политический характер.

После этого министр внутренних дел заявил, что вообще выступает против общественных советов. "Я вообще считаю, что не должны эти органы иметь на нас влияние... Возникает ситуация, что никто и ниоткуда управляют государственным органом", - возмутился Аваков.

Новиков ответил, что международное финансирование касается только процесса избрания членов общественного совета и обеспечения необходимой техники для электронного голосования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в итоге стал на сторону Авакова и заявил, что, "наверное, неправильно составлен проект этого постановления". Проект поставили на голосование без этого пункта.