Малюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантина

По словам министра, речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества.

Малюська выступил за амнистию 900 заключенных в условиях карантина
Денис Малюська
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Министерство юстиции поддерживает амнистию 900 заключенных в условиях карантина.

Об этом написал в фейсбуке министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил что Минюст поддерживает идею освобождения осужденных, ноне массового, а "в ограниченном и обоснованном количестве". По словам министра, речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества.

"Объясню почему. Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире/доме за счет каких-то сбережений", - отметил он.

По его словам, вероятнее всего, этот шаг существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

"Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", - отметил Малюська.

Кроме того, Минюст инициирует изменения в законодательство, которые позволят уменьшить количество людей, которые направляются в следственный изолятор или учреждения отбывания наказаний.

"Поэтому мы поддерживаем продуманные меры - законопроект об амнистии, который освободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний. Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке", - написал Малюська.

Также он заверил, что Минюстне инициирует и не поддерживает массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы, по словам министра, должны происходить постепенно, подготовлено и контролируемо, без создания опасности для общества.

Напомним, Минюст временно запретил свидания с родственниками в тюрьмах из-за коронавируса и ввел новые правила при передаче посылок.

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