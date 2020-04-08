Трамп пригрозил оставить ВОЗ без американских денег за китае-центричность

Трамп пригрозил оставить ВОЗ без американских денег за китае-центричность

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Всемирной Организации Здравоохранения возможным сокращением финансирования со стороны США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По мнению Д.Трампа, ВОЗ ошиблась с рекомендацией оставить границы с Китаем открытыми на ранней стадии эпидемии COVID-19. Президент упрекнул организацию в "китае-центричности" и напомнил, что она в значительной мере финансируется Соединенными Штатами. В связи с этим, по мнению американского лидера, стоит изучить вопрос сокращения дотаций на перспективу.

"Я не говорю, что сделаю это. Но мы рассматриваем такую возможность", — уточнил Д.Трамп во время брифинга по коронавирусу в Белом доме 7 апреля.

США действительно являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ: в 2020 году Конгресс выделил около 123 млн долл. в бюджет организации, а в 2017 американский взнос превысил 400 млн долл.

Как сообщает Bloomberg, в Министерстве иностранных дел КНР в среду, 8 апреля, выразили поддержку ВОЗ и осудили заявления Д.Трампа. По мнению представителей МИД Китая, сокращение американского финансирования негативно скажется на сотрудничестве стран в борьбе с пандемией.


МинПром по материалам rfi.fr

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