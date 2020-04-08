Шмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше мая

ВОЗ призвала страны не снимать ограничения раньше времени.

Шмыгаль: смягчение карантина произойдет не раньше мая
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что смягчение карантина произойдет не раньше мая.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

"Экономику нужно будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговоры о возможном смягчении карантинных мер. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях, которые вчера разошлись в Украине. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет сохраняться до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения попросила не смягчать карантинные меры там, где они дают результат.

"Украина - одна из таких стран, где рекомендуют продлить как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что карантин в Украине ввели 12 марта, а в начале апреля его максимально ужесточили - запрещено посещать общественные места без маски и собираться более чем по двое.

Согласно решению Кабинета министров, такие меры будут действовать до 24 апреля.

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