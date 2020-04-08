Главному следователю одного из райуправлений полиции Киева выдвинули подозрение по делам Майдана

Его обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса.

?Главному следователю одного из райуправлений полиции Киева выдвинули подозрение по делам Майдана
Архивное фото
Фото: Олександр Клименко

Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований сообщили руководителю следственного отделения одного из районных управлений Главного управления Национальной полиции в Киеве о подозрении в привлечении заведомо невиновного участника протестных акций на Майдане Незалежности к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

На момент совершения преступления правоохранитель занимал должность старшего следователя одного из отделов райуправления ГУ Министерства внутренних дел в Киеве.

Его подозревают в совершении таких преступлений: незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий (ст. 340 Уголовного кодекса), служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК), превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК), заведомо незаконном задержании, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371 УК), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372 УК).

"Установлено, что подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил сообщение о подозрении в организации массовых беспорядков, приведших к тяжелым последствиям, одному из участников акций протеста. Впоследствии подозреваемый безосновательно подал в один из районных судов города Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайства о применении меры пресечения и отстранении от должности.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в феврале ГБР передало в суд дело бывшего следователя, обвиняемого в незаконных задержаниях участников Майдана.

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