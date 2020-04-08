Брат Ермака работал внештатным советником замсекретаря СНБО

Он был назначен на должность в марте 2015 года, а уволен - в августе 2019-го.

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис ранее работал советником заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос РБК-Украина.

Отмечается, что что Денис Ермак был внештатным советником Литвиненко на общественных началах.

Назначен он был на эту должность распоряжением секретаря СНБО Александра Турчинова 17 марта 2015 года, а уволен - распоряжением Александра Данилюка от 15 августа 2019 года.

На своей должности Ермак занимался организацией и проведением мероприятий, связанных с деятельностью замсекретаря СНБО и информационно-аналитической работой.

Ранее Денис Ермак сообщил, что как сотрудник СНБО участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе.

Фото: rbc.ua

Напомним, 29 марта депутат партии "Слуга нароад" Гео Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОП Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения. Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".