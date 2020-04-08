Главный санврач считает преждевременными разговоры о снятии карантина
"Комментировать будем не раньше чем через 10 дней".
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко считает преждевременными разговоры о снятии карантина.
Об этом он сказал на брифинге в среду.
"Сейчас мы наблюдаем за развитием эпидситуации в Украине, мы сравниваем сценарии, которые происходят в странах ЕС, а также странах-соседях, которые позже нас внедрили карантинные меры. Решение об отмене карантина будет приниматься ближе к сроку его завершения. Сейчас только третий день усиленных мер, комментировать будем не раньше чем через 10 дней",- сказал он.
Напомним, что карантин в Украине ввели 12 марта, а в начале апреля его максимально ужесточили - запрещено посещать общественные места без маски и собираться более чем по двое.
Согласно решению Кабинета министров, такие меры будут действовать до 24 апреля.
Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что с конца апреля карантин может быть ослаблен, но отменять полностью его пока не собираются.