Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"

На прошлой неделе Модли обвинил командира судна, который попросил эвакуировать военных для нераспространения коронавируса.

?Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли подал в отставку на фоне скандала, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции на авианосце "Теодор Рузвельт".

Об отставке Модли сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает "Радио Свобода".

По его словам, Модли ушел в отставку по собственному желанию "в интересах Военно-морских сил и моряков".

Исполняющим обязанности министра ВМС США с одобрения президента Дональда Трампа назначен Джеймс МакФерсон.

На прошлой неделе Модли уволил командира авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье после публикации письма, в котором тот попросил ВМС принять срочные меры для сдерживания вспышки COVID-19 на корабле с экипажем около 5 тыс. человек.

Крозье настаивал на эвакуации с корабля всех военнослужащих после того, как на судне произошла вспышка заболевания. "Мы не на войне. Моряки не должны умирать", - написал он в электронном письме, выдержки из которого попали в прессу.

Модли же обвинил капитана в том, что тот "вызвал ненужную панику и продемонстрировал крайне плохую способность оценивать ситуацию в разгар кризиса".

Авианосец "Теодор Рузвельт" находится в порту на острове Гуам, 80% членов экипажа уже прошли тесты на коронавирус. У 230 моряков он показал положительный результат.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля, США находятся на первом месте по наибольшему числу зараженных COVID-19 – 398 809 (всего 12 895 смертей, 22 224 выздоровевших).

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