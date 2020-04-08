Геращенко: в закон о банках к каждому слову подана поправка

Так называемый «антиколомойский» закон о банках, который является обязательным условием для получения программы МВФ , на этой неделе явно не будет выноситься в зал. Такой прогноз в своем видеоблоге сделала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко. Она также сообщила, что фракция подала в законопроект лишь 5 поправок.

«Банковский закон, принятие которого так необходимо для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тысяч 95 слов - и с этим законом в течение недели подали 16 тысяч 397 поправок. К каждому слову - по поправке. Кто же они - авторы этих поправок? В основном это - «слуги». Некоторые из них подал по 4 тысячи поправок, по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна - заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода», - отмечает Геращенко.

Она предостерегает, что подобные игрища с законом могут привести к дефолту Украины. «От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт - это гиперинфляция, это девальвация гривны, это очень серьезный рост безработицы», - прогнозирует Геращенко.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса президента. «Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 тысяч 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закону, но и получения Украиной столь необходимого кредита МВФ », - отметила Геращенко.

Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция «Слуга народа» постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

«А что мы видим сегодня? Наша фракция подала только пять - не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок в закон о банках. Так же, как с законом о земле мы подали только 37 поправок. Подача поправок - способ усовершенствовать, реформировать, улучшить тот или иной законопроект», - отметила Геращенко.