Минздрав обнародовал показания к госпитализации больных с COVID-19

Специфического лечения COVID-19 пока не существует.

Министерство здравоохранения обнародовало показания к госпитализации больных с подозрением на коронавирус или наличие лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно сообщению на странице Центра общественного здоровья в фейсбуке сообщается, что госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеющиеся клинико-лабораторные данные недостаточности органов/систем, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, которая плохо поддается коррекции.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Отмечается, что пациентам с тяжелым течением подтвержденной COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

В Минздраве напоминают, что специфического лечения, как и вакцины от COVID-19, пока не существует.

Ранее сообщалось, что в Украине будут использовать аэромобильные бригады для сложных случаев госпитализации больных.