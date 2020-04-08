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2020-04-08
Зеленский ввел министра финансов Марченко в состав СНБО и утвердил главкома ВСУ Хомчака
Также президент вывел из состава СНБО экс-министра финансов Уманского.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны страны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и ввел в его состав министра финансов Сергея Марченко.
Об этом сообщается на официальном сайте президента.
Этим же указом от 7 апреля Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра финансов Игоря Уманского.
Указ вступает в действие со дня опубликования.
Напомним, в конце марта из СНБО уволили советников Сергея Сивохо и "кварталовца" Максима Ткаченко, которые занимались вопросами реинтеграции Донбасса.