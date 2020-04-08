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2020-04-08
В результате обстрела боевиками Марьинки ранена женщина
Местная жительница получила осколочное ранение в ногу.
Фото: Ukrinform
Днем 7 апреля поддерживаемые Россией боевики обстреляли Марьинку Донецкой области.
Об єтом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.
"В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу", - говорится в сообщении.
Обстрел произошел около 16:00 вторника, 7 апреля.
Сообщается, что женщину доставили в городскую больницу города Курахово, медики оказали ей помощь.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное, отметили в штабе ООС.
Как сообщалось, в течение дня 7 апреля боевики 4 раза обстреляли позиции сил ООС. Потерь со стороны украинских военных не было.