Разумков назвал внесение 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту попыткой затянуть его рассмотрение

Больше всего правок подал исключенный из "СН" Антон Поляков, по более 1 тыс. правок - еще 5 нардепов от "Слуги".

Разумков назвал внесение 16 тыс. правок к "антиколомойскому" законопроекту попыткой затянуть его рассмотрение
Фото: Макс Левин

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает подачу депутатами более 16 тыс. поправок к законопроекту №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам попыткой затянуть его рассмотрение.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - сказал он.

По словам Разумкова, еще рано говорить о том, как этот законопроект будет рассматриваться в зале парламента, так как профильный комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен свести такое количество правок в единую таблицу.

Как сообщалось, к "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли более 16 тыс. правок. Наибольшее количество правок подал депутат Рады Антон Поляков (внефракционный) - 6 тыс., 1,9 тыс. поправок внес депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь.

Кроме этого, по более 1 тыс. поправок подали депутаты от фракции "Слуга народа": около 1,8 тыс. поправок внес Дмитрий Черный, около 1,7 тыс. поправок - Ольга Василевская-Смаглюк, 1,6 тыс. - Олег Дунда, 1,5 тыс. - Сергей Демченко, 1,2 тыс. - Александр Дубинский.

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