Наместник Киево-Печерской лавры Павел решил пока не проводить богослужения и самоизолировался

В Лавре рассказали, что владыка "чувствует хорошо, несмотря на простуду".

?Наместник Киево-Печерской лавры Павел решил пока не проводить богослужения и самоизолировался
Фото: church.ua

Наместник Киево-Печерской Лавры Павел решил временно не принимать участие в богослужениях и находится в режиме самоизоляции.

Об этом "Українським Новинам" сообщил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Он решил пока оставаться в изоляции", - сказал Климент.

По его словам, Павел общался с врачами, которые рекомендовали ему побыть дома. Также он сообщил, что Павел чувствует хорошо, несмотря на простуду, но для себя он принял решение оставаться в самоизоляции.

Напомним, Киево-Печерская Лавра с 4 апреля закрыта на карантин. В помещениях провели дезинфекцию и закрыли храм для верующих. Также сообщалось, что Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагается, что заражение могло произойти на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

Владыке Павлу 58 лет, однако он имеет слабое здоровье, в частности диабет, о чем сам много раз говорил, объясняя необходимость использования элитных авто для передвижения.

В начале карантина он призвал прихожан "приходить в храмы, приводить детей, поклоняться иконам", невзирая на меры предосторожности, а саму пандемию назвал "платой за грехи". Ранее на территории Лавры находилась инфекционная больница, которая, однако, была выселена. Инициатором выступил сам Павел, называя ее "притоном".

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