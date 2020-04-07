В Украину прибыли 37 БМП-1

Госкомпания "Укрспецэкспорт" начала поставки боевых машин пехоты для ВСУ.

В Украину прибыли 37 БМП-1
БМП-1
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", начала процесс поставки Министерству обороны 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Машины были доставлены в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. С 2 апреля начата техническая проверка партии.

Отмечается, что "Укрспецэкспорт" обеспечила поставку БМП несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта. Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинства стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнился. Итем не менее, для концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную в военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя ", - прокомментировал начало поставок генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, ранее Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь модернизированных БМП.

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