"Слуга народа" не отказывалась от госфинансирования, - Bihus.info

Заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в НАПК.

?"Слуга народа" не отказывалась от госфинансирования, - Bihus.info
Фото: Макс Левин

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в конце марта заявил, что политсила отказалась от госфинансирования до конца года, но на практике это решение не было воплощено.

Об этом сообщает Bihus.info.

Журналисты обратили внимание, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать решение. И согласовать такой отказ только на год не позволяет закон.

По закону финансирование получается на весь период - то есть от выборов до выборов.

Bihus.info обращает внимание на другой вариант: не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд. Однако и эта идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь госфинансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.

По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале 2020-го "Слуге народа" поступило от НАПК 35 млн грн. на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечислениях средств со счетов партии "Слуга народа" портал e-data не содержит.

Отметим, что в 2020 году государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий - Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", ВО "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос". На это в бюджете предусмотрено более 280 млн, из которых более 140 млн - на "Слугу народа".

Фото: bihus.info

Напомним, 26 марта партия "Слуга народа" заявила об отказе от госфинансирования.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии Корниенко и призвал другие политсилы последовать ее примеру.

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