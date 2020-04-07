Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19

Частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19. При этом они должны отчитываться о каждом выявленном случае перед региональными учреждениями общественного здоровья.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", – сообщил во время брифинга 7 апреля заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

Напомним, что столичные власти поручили руководителям учреждений здравоохранения Киева , в том числе частным клиникам, отчитываться о пациентах с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Данная информация должна предоставляться с 23 марта 2020 года ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, до принятия отдельного решения об отмене такого информирования.

Также KV сообщала, что за прошедшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 12 человек. Два человека госпитализированы, остальные лечатся на дому. Один человек за минувшие сутки умер.

Фото: соцсети