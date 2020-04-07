Частным клиникам разрешили проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19
Частным лабораториям и клиникам, а также всем учреждениям здравоохранения, которые имеют соответствующую лицензию и мощности, разрешено проводить ПЦР-тестирование на наличие COVID-19. При этом они должны отчитываться о каждом выявленном случае перед региональными учреждениями общественного здоровья.
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"Они должны отчитываться о каждом случае коронавирусной болезни и информировать об этом региональные учреждения общественного здоровья. Это нужно для того, чтобы все случаи попадали в официальную статистику и было проведено должное эпидемиологическое расследование ", – сообщил во время брифинга 7 апреля заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.
Напомним, что столичные власти поручили руководителям учреждений здравоохранения Киева, в том числе частным клиникам, отчитываться о пациентах с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19. Данная информация должна предоставляться с 23 марта 2020 года ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, до принятия отдельного решения об отмене такого информирования.
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