"Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет"

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах".

?"Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет"
Фото: russki.lu

РоSSийская космическая госкорпорация ("Роскосмос") обвинила президента США Дональда Трампа "в агрессивных планах по захвату планет".

На сайте "Роскосмоса" опубликовано заявление заместителя гендиректора Сергея Савельева, который прокомментировал подписанный накануне указ президента США в поддержку коммерческого освоения ресурсов Луны и других небесных тел.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - говорится в заявлении.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - предупредил Савельев.

Напомним, ранее "Роскосмос" объявил о планах направить к Луне роSSийскую экспедицию в 2031 году, а в 2034 году построить там роSSийскую базу. Глава Роскосмоса также пообещал отправить на Луну роботов-аватаров.

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