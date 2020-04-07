Медучреждения Киева обязали ежедневно отчитываться о наличии средств защиты от COVID-19

Столичная власть обязала руководителей медицинских учреждений Киева ежедневно отчитываться о наличии средств защиты от COVID-19. Также в Киевской горгосадминистрации (КГГА) предупредили о персональной ответственности за полноту и своевременное предоставление информации.

Об этом KV стало известно из поручения первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от 30 марта 2020 года № 12864.

“Руководителям учреждений здравоохранения города Киева предоставлять ежедневно до 14:00 Департаменту здравоохранения информацию по остаткам медицинских изделий (средств индивидуальной защиты) в учреждениях здравоохранения по прилагаемой форме . Предупреждаю о персональной ответственности за полноту и своевременное предоставление информации”, – говорится в документе.

В свою очередь, Департамент здравоохранения ежедневно до 17:00 должен информировать первого зампредседателя КГГА об остатках медицинских изделий (средств индивидуальной защиты) в учреждениях здравоохранения.

Ответственной за выполнение этого поручения назначена глава Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Как сообщала KV , 5 апреля у двух медиков в Киеве подтвердилось заболевание COVID-19.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине вступают в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.

Отметим, в начале апреля в Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 на дому. Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусом, если это считает необходимым врач, который наблюдает за состоянием пациента.

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