Разумков считает маловероятным проведение заседаний ВР онлайн

Среди депутатов нет поддержки.

Разумков считает маловероятным проведение заседаний ВР онлайн
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в возможности проведения заседаний ВР в режиме онлайн. Об этом он заявил в интервью LB.ua. По словам председателя парламента, такое решение также не нашло поддержки у народных депутатов.

"Что касается удаленного голосования – законопроекта, который зарегистрировал Руслан Алексеевич (Стефанчук - ред.), его предлагали вынести на голосование во время внеочередного заседания. Но это решение поддержали только две политические силы. Остальные выступили за то, что Верховная Рада должна работать в классическом режиме, к которому мы привыкли. Уже есть примеры, например, в Бразилии, где депутаты голосуют удаленно, но, исходя из тех норм, которые есть сегодня, у нас такое сложно имплементировать", - считает Разумков.

По его мнению, если бы вопрос был только в персональном голосовании, теоретически можно изменить нормы регламента. Также он рассказал об идее провести внеочередные заседания ВР во дворе парламента, но это предложение также не поддержали нардепы.

"Мы же понимаем, что большое количество людей в зале – тоже риск. Был вариант провести заседание во дворике Верховной Рады, так мы фактически не нарушаем регламент. Статья 2 гласит: место проведения заседания – Грушевского, 5. Дворик – тоже Грушевского, 5. Там, по нашим подсчетам, можно разместить до 425 народных депутатов. В принципе, весь зал. Но это дольше, поскольку предусматривает голосование руками, подсчет голосов счетной комиссией. Это тяжелее, конечно. Но практически все выступили за проведение обоих внеочередных заседаний в зале", - рассказал спикер.

Вместе с тем, он считает правильным перевод комитетом на режим онлайн-работы.

"Потом после карантина все будет оформлено живыми подписями", - резюмировал он.

Напомним, законопроект о проведении заседаний ВР в режиме онлайн был инициирован вице-спикером Русланов Стефанчуком.

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