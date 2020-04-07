Нацполиция и религиозные общины ищут консенсус в проведении богослужений и праздников в период карантина

Усиление карантинных мер, которые Кабинет министров ввел с 6 апреля, где среди всеобщего масочного режима и запрета покидать дома без веской причины, вводится также ограничения на участие в религиозных мероприятиях, вызвало обеспокоенность у ряда религиозных общин в Украине. По информации источников LB.ua в религиозных кругах, чтобы найти консенсус в деталях, представители Национальной полиции уже дважды общались онлайн с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных общин.

За тематическим комментарием LB.ua обратился к руководителю Госслужбы по этнополитике и свободе совести Елене Богдан.

“Нацполиция и религиозные общины стремятся обеспечить безопасность здоровья людей с пониманием и уважением к духовным потребностям. Очень важно, чтобы были взаимопонимание и координация усилий. Возникают вопросы, каким образом интерпретировать постановление Кабинета министров, направленное на усиление карантинных мер, в контексте богослужений и религиозных праздников. Это касается как пасхальных праздников, которые в Украине празднуют очень многие, так и праздников иудеев, мусульман, других религиозных общин, которые состоятся в ближайшие недели. Мы ждем такие разъяснения – их важно получить как можно скорее», - отметила Елена Богдан.

При этом она привела пример Элладской и Антиохийской православных церквей за пределами Украины, которые приняли решение проводить пасхальные богослужения без физического присутствия прихожан. А пасхальная литургия с их участием перенесена на конец мая. Без участия прихожан, напомнила глава Госслужбы по этнополитике, проходят богослужения и в Ватикане.

“Эти меры вводятся с одной целью - для того, чтобы уберечь здоровье людей. Если мы будем предпринимать максимум шагов для защиты, быстрее сможем нормализовать ситуацию и вернуться к нормальной жизни. Надеемся, что будут налажены четкие каналы коммуникации между религиозными организациями и Национальной полицией, чтобы в случае неправильной интерпретации постановления на местах религиозные общины могли оперативно получить необходимую помощь”, - считает Елена Богдан.

Она также отметила, что ряд телеканалов в Украине транслируют богослужения и проповеди, в частности на общественном вещании - это каналы "UA Первый", "UA Культура" и "UA Крым". На сайте Религиозно-информационной службы Украины есть перечень различных онлайн трансляций богослужений.