Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт

"Путин" воцарился "до 2036 года, а 22-го марта роSSийский министр Шойгу заявил, что на границах с Украиной будут создаваться две ракетные бригады и одна мотострелковая дивизия".

В условиях, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения по отношению к Украине, наше государство потеряло пять месяцев гособоронзаказа. Об этом заявил Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения во время онлайн-круглого стола, организованного совместно Институтом Горшенина и Украинским институтом исследований безопасности (УИБД).

«Хочу обратить внимание на вещи, которые заставляют меня вернуться к государственному оборонному заказу. В течение последних трех месяцев у нас очень большие потери. Если посчитать ежемесячно, то получится, что почти 15 человек ежемесячно украинские войска потеряли. Такого фактически не было никогда с начала войны. И я хочу вспомнить генерала Уэстли Кларка, который еще в 2014 году приезжал в Киев , встречался с экспертами и говорил - "если вы будете нести потери более 10 человек ежемесячно, это очень существенно может повлиять негативно на морально-боевой дух войска . И вы должны что-то делать", - отметил Валентин Бадрак.

Он отметил, что РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения в отношении Украины: "Стоит вспомнить и то, что Путин "воцарился" до 2036 года, и то, что 22-го марта роSSийский министр Шойгу заявил, что на границах с Украиной будут создаваться две ракетные бригады и одна мотострелковая дивизия. Посмотрите, какие серьезные намерения у противника".

При таких условиях, эксперт советует обратиться к теме государственного оборонного заказа. "Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа. Почему 5, если только начался апрель? Потому что сегодня, если в ближайшие дни гособоронзаказа пойдет к реализации, то на уровне середины мая будут заключены контракты и можно будет приступить к их выполнению. Это достаточно негативная ситуация для компаний. И мы должны требовать, чтобы заказчики пошли на предупредительные шаги в этой ситуации. Например, пойти на гарантийные письма, чтобы компании, которые могут работать, могли использовать оборотные или кредитные ресурсы. Не для всех компаний это возможно, но есть те, кто сегодня работает по заказам 2019 года. Когда у нас осталось несколько миллиардов гривен, их успели расписать на несколько направлений. Эти предприятия работают в штатном режиме. Их, безусловно, стоит защищать, чтобы руководители этих предприятий определяли самостоятельно их режим", - отметил Валентин Бадрак.

«Кстати, США имеют очень серьезный опыт в этой сфере. Были проведены совещания, определен механизм защиты предприятий, они отказались от выполнения крупных контрактов. США недавно заказали огромную партию новых F-35 самолетов», - напомнил он.

"Возвращаясь в Украину: в первую очередь стоит обратить внимание на маленькие компактные предприятия, имеющие высокий уровень инжениринга. Это предприятия по 15-30 человек, которые удачно защищаются от коронавируса, имеют внутренний карантин. Такие предприятия являются производителями высокотехнологичных систем, вооружений и они могут быстро изменить ситуацию в сфере перевооружения.

Сегодня нужно идти путем быстрых оперативных решений, нам их постоянно не хватает. Многих раздражала реакция Трампа на появление коронавируса в Америке. Но он довольно быстро пришел в себя и начал принимать серьезные решения и заявил о необходимости усиленной ответственности каждого гражданина, который задействован в производстве вооружения. Президент занимается такими вопросами!" - резюмировал Валентин Бадрак.