В полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветром

Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения.

В полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветром
Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

В полиции Киева сообщили, что информация о повреждении экспозиции выставки Национального музея Революции Достоинства на Майдане не соответствует действительности.

Выставку никто не повреждал, она упала из-за порыва ветра, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"На данный момент с соответствующими заявлениями о повреждении этих плакатов администрация музея в органы полиции не обращалась", - добавили правоохранители.

В полиции уточнили, что правоохранители проверили сообщение об испорченной выставке "Век непокоренных", просмотрели записи с камер наблюдения, на которых видно, что элементы выставки никто не портил.

Напомним, что 6 апреля представители музея заявили, что на Майдане Незавимости неизвестные вандалы ночью повредили выставку "Век непокоренных" музея Революции Достоинства.

Представители музея отметили, что "во времена сплошных ограничений в общественных местах, парках, на детских площадках и контроля за их выполнением, правоохранители беспомощны перед вандализмом в центре Киева".

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