Минздрав может запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина (видео)
Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, начать закрывать рынки при условии несоблюдения всех установленных правил карантина, которые были приняты 30 марта 2020 года. То же касается и прогулок детей с родителями в парках.
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"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник-вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", – сказал Виктор Ляшко.
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", – добавил главный санврач.
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это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;
не более одного человека на 20 кв.м территории рынка;
минимум 1,5 метра дистанция между людьми в очередях;
персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;
рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;
для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.
По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, торговые сети обеспечены запасами таких продуктов, как масло, сахар, подсолнечное масло, рис и гречка минимум на 20 дней потребления, а гречки почти в два раза больше, поскольку ее реализация за последние дни упала на 43%.
С 6 апреля вступили в силу новые ужесточенные требования карантина – в общественных местах запрещено появляться без защитных масок и документов. Правила будут действовать до 24 апреля, если их не продлят.
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