Минздрав может запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина (видео)

Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, начать закрывать рынки при условии несоблюдения всех установленных правил карантина, которые были приняты 30 марта 2020 года. То же касается и прогулок детей с родителями в парках.

Об этом KV стало известно из выступления заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник-вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", – сказал Виктор Ляшко.

"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", – добавил главный санврач.

Как информировала KV , Минздрав своим постановлением №5 “О противодействии распространению коронавирусной болезни в местах торговли” от 30 марта 2020 года разрешил работу продуктовым рынкам при условий выполнения ими шести требований по соблюдению карантина.

это должен быть официально зарегистрированный рынок пищевых продуктов;

не более одного человека на 20 кв.м территории рынка;

минимум 1,5 метра дистанция между людьми в очередях;

персонал рынков и покупатели должны носить средства индивидуальной защиты;

рынок должен придерживаться противоэпидемиологических мер;

для рынков выходного дня расстояние между торговыми точками должно быть минимум 3 метра.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, торговые сети обеспечены запасами таких продуктов, как масло, сахар, подсолнечное масло, рис и гречка минимум на 20 дней потребления, а гречки почти в два раза больше, поскольку ее реализация за последние дни упала на 43%.

KV сообщала, что 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля с.г. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

С 6 апреля вступили в силу новые ужесточенные требования карантина – в общественных местах запрещено появляться без защитных масок и документов. Правила будут действовать до 24 апреля, если их не продлят.