Главные конкуренты на президентских выборах в США Трамп и Байден обсудили по телефону пандемию коронавируса

Президент США назвал телефонный разговор "хорошим и теплым".

Главные конкуренты на президентских выборах в США Трамп и Байден обсудили по телефону пандемию коронавируса
Джо Байден и Дональд Трамп
Фото: eadaily.com

Бывший вице-президент США Джо Байден и президент Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре противодействие пандемии коронавируса. Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника в Белом доме.

Отмечается, что телефонные разговоры между двумя политическими соперниками происходят редко. Трамп несколько месяцев назад подверг Байдена резкой критике, а из-за обвинений в том, что Трамп пытался давить на Украину с целью открытия дела против Байдена, президент подвергся процедуре импичмента.

"Байден раскритиковал обращение Трампа с пандемией коронавируса, заявив, что администрация слишком медленно реагирует на кризис. Он также сказал, что Трамп должен прекратить говорить и слушать экспертов", - уточнили в CNN.

Заместительница руководителя кампании Байдена Кейт Бедингфилд сообщила, что между бывшим вице-президентом и Трампом был "хороший разговор".

"Байден поделился несколькими предложениями о действиях, которые администрация может предпринять сейчас для решения проблемы пандемии коронавируса, и выразил признательность американскому народу за решение задач, стоящих перед нацией", - заявила она.

Трамп сказал позже, что у него был "замечательный, теплый разговор" с Байденом.

"Это был очень хороший разговор. Он дал мне свою точку зрения, и я полностью это понял", - отметил президент США, добавив, что они договорились не разглашать детали телефонного звонка.

Президент США отметил, что выслушал предложения Байдена, но это не значит, что он с ними согласен.

Напомним, в сентябре 2019 президент США Дональд Трамп обнародовал видео, в котором обвиняет своего потенциального конкурента на выборах- 2020 демократа Джо Байдена в давлении на Украину в интересах его сына Хантера.

В октябре того же года Джо Байден впервые призвал к импичменту президента США Дональда Трампа.

5 февраля Сенат Соединенных Штатов оправдал президента Дональда Трампа в деле об импичменте.

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