К "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли более 16 000 правок

Секретариат парламента сводит финальное число.

К "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли более 16 000 правок
Фото: Анна Стешенко

Народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

После 22:00 6 апреля новые правки не поступали, сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Финальное число и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16 000+ правок к нему. Ориентировочно точное число - 16 335, но пока секретариат работает над сведением", - уточнил он.

Железняк напомнил, что к проекту Конституции в свое время поступило 5700 поправок, к Избирательному кодексу - 4400, к закону о рынке земли - 4000, к законопроекту процессуальных кодексов - 3400, в законопроекту "покупай украинское" - 2500, а последний языковой закон имел 2000 поправок.

"То есть наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками, сложенными вместе", - заявил нардеп.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

По состоянию на 18:30 6 апреля было внесено более 13 000 правок.

"Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок", - добавил он.

По данным LB.ua, 6 тысяч правок подал нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты внесли рекордное количество поправок к "антиколомойскому" законопроектуДепутаты внесли рекордное количество поправок к "антиколомойскому" законопроекту
В регионы Украины отправили более 2000 упаковок "Плаквенила", который используется для лечения при коронавирусеВ регионы Украины отправили более 2000 упаковок "Плаквенила", который используется для лечения при коронавирусе
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Рассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворумаРассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворума
ЕС и "Голос" поддержат законопроект о банкахЕС и "Голос" поддержат законопроект о банках
Власти Москвы решились на карантин после более 1 тыс. случаев коронавирусаВласти Москвы решились на карантин после более 1 тыс. случаев коронавируса
Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - РазумковРешение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Полиция разоблачила хищение более 2 млн гривен при ремонте системы отопления в РадеПолиция разоблачила хищение более 2 млн гривен при ремонте системы отопления в Раде
Украина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - ЗеленскийУкраина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости