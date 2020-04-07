К "антиколомойскому" законопроекту о банках внесли более 16 000 правок

Народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

После 22:00 6 апреля новые правки не поступали, сообщил на своей странице в Facebook депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Финальное число и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16 000+ правок к нему. Ориентировочно точное число - 16 335, но пока секретариат работает над сведением", - уточнил он.

Железняк напомнил, что к проекту Конституции в свое время поступило 5700 поправок, к Избирательному кодексу - 4400, к закону о рынке земли - 4000, к законопроекту процессуальных кодексов - 3400, в законопроекту "покупай украинское" - 2500, а последний языковой закон имел 2000 поправок.

"То есть наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками, сложенными вместе", - заявил нардеп.

Напомним, что законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

По состоянию на 18:30 6 апреля было внесено более 13 000 правок.

"Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал больше 6000 правок, еще есть три пакета по 1500 правок", - добавил он.

По данным LB.ua, 6 тысяч правок подал нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа".