?Венедиктова: подозрение Стерненко будет в любом случае

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что следствие предъявит подозрение активисту Сергею Стерненко за смертельное ранение человека в мае 2018 года.

Об этом она сказала в интервью "Украинской правде".

"По Стерненку подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так это подозрение. 115-я - это убийство, 118-я - это убийство по самозащите. Разница - в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор... Сейчас пришла экспертиза, будут с ней разбираться, будут квалифицировать. А будет ли подозрение? Конечно, подозрение будет", - заявила Венедиктова.

Она сказала, что этому делу уже почти два года, и рано или поздно следствие должно завершиться.

Напомним, вечером 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер.

В интервью LB.ua Стерненко говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

Это было третье нападение на Стерненко меньше чем за полгода.