Владимир Зеленский рассказал, что коронавирус в Украине пошел на спад

Коронавирус в Украине стал распространяться уже менее активно, что происходит благодаря усиленным карантинным мероприятиям в стране. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании сообщил главе государства, что в Украине впервые за последнее время снизился рост количества инфицированных коронавирусом.

По данным участников совещания, количество зараженных в Украине уже значительно уменьшилось за последние сутки в сравнении с прошлыми днями.

"Уменьшение количества больных коронавирусом — это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", — уверен Зеленский.

Следует отметить, что в течение 5 апреля количество инфицированных в Украине выросло на 68 человек. При этом в предыдущий день, 4 апреля, было зафиксировано 156 новых случаев. В последние дни количество новых случаев заражения коронавирусом в нашей стране увеличивалось минимум на сотню.

Напомним, со вчерашнего дня, 6 апреля, в Украине ввели более жесткие карантинные меры. В частности, в рамках карантина отныне контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляют полицейские, военные, Нацгвардия и работники государственных учреждений Министерства здравоохранения. При этом за нарушение карантинных мероприятий можно будет получить штраф на сумму от 17 до 34 тысяч гривен, а в некоторых случаях возможна даже уголовная ответственность.