Борис Джонсон попал из-за коронавируса в реанимацию и назвал своего преемника

Борис Джонсон попал из-за коронавируса в реанимацию и уже назвал своего преемника

Коронавирус все активнее распространяется по миру и совсем не выбирает, кого поражать — болеют как простые люди, так и политики, известные актеры и т.д. В частности, в прошлом месяце стало известно, что коронавирусная инфекция подтвердилась у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По данным СМИ, состояние Джонсона оценивается как тяжелое, и вечером 5 апреля политика госпитализировали в больницу Святого Фомы с выраженными симптомами коронавирусной инфекции, а вчера стало известно об ухудшении состояния его здоровья. В связи с этим Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии больницы.

Журналисты сообщают, что Бориса Джонсона решили переместить ближе к аппаратам искусственного дыхания. Он также уже успел назвать своего преемника — Джонсон попросил, чтобы на премьерском посту его заменил министр иностранных дел Доминик Рааб.

О том, что Джонсон заразился стало известно 27 марта. У британского премьера наблюдались весьма слабые симптомы заболевания, однако он был самоизолирован на Даунинг-стрит. Сам политик в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил факт заражения коронавирусом.

Напомним, вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о заражении смертельным вирусом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.


Оксана Житнюк, Тудей

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