Бывший казначей Ватикана Джордж Пелл вышел из тюрьмы после отмены судом приговора за сексуальное насилие над ребенком

Его освободили сразу же после вынесения вердикта.

Бывший казначей Ватикана Джордж Пелл вышел из тюрьмы после отмены судом приговора за сексуальное насилие над ребенком
Кардинал Джордж Пелл
Фото: abc.net.au

Бывший казначей Ватикана, 78-летний Джордж Пелл, вышел из тюрьмы в Австралии после отмены Верховным судом приговора за сексуальное насилие над ребенком. Об этом пишет BBC.

Австралийский священнослужитель настаивал на своей невиновности с тех пор, как в июне 2017 года его обвинили в полиции. Его дело всколыхнуло католическую церковь, где он был одним из самых старших советников папы.

Коллегия из 7 судей единогласно вынесла решение в пользу кардинала Пелла, обнаружив, что присяжные не учли должным образом все доказательства, представленные на суде.

"Я постоянно настаивал на своей невиновности, хотя страдаю от серьезной несправедливости", - сказал кардинал Пелл в своем заявлении после вынесения решения. Он отбыл более 400 дней своего заключения.

После освобождения из тюрьмы Виктории Барвон и отправился в монастырь кармелитов в Мельбурне.

Напомним, что Пелла, считавшегося на тот момент третьим должностным лицом в католической церкви, обвинили в сексуальных домогательствах в июне 2017 года по нескольким эпизодам. Расследование исковых заявлений велось с июля 2016 года.

Тогда же кардинал обратился к папе римскому Франциску с просьбой временно освободить его от занимаемой должности, чтобы он смог доказать свою невиновность. Пелл назвал себя жертвой "безжалостной дискредитации". Позже его адвокат выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений.

Тем не менее в декабре 2018 года кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй умер в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 года Пелл был арестован по решению суда. По данным стороны обвинения, ему грозило до 50 лет лишения свободы. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.

В марте 2019 кардинал Джордж Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и приговорен к шести годам лишения свободы.

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