Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19

Статистика по коронавирусу в Украине будет обнародоваться раз в день - по утрам.

Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Фото: minzdrav.gov.by

Министерство здравоохранения решило изменить время и частоту обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.

"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.

Ранее статистические данные по заболеванию коронавирусной инфекцией в стране обнародовались два раза в сутки - утром и вечером.

Согласно обнародованной утром 6 апреля статистике Минздрава, в стране было зафиксировано 1319 случаев коронавирусной инфекции (в т.ч. 68 новых случаев). 38 пациентов с COVID-19 скончались, 28 - выздоровели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь во время вспышки COVID-19
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Глава Минздрава пообещал расширить протокол лечения COVID-19 новыми лекарствамиГлава Минздрава пообещал расширить протокол лечения COVID-19 новыми лекарствами
Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионахКабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
The New York Times опубликовал карту с роSSийским Крымом в статье о пандемии COVID-19The New York Times опубликовал карту с роSSийским Крымом в статье о пандемии COVID-19
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Глава Минздрава Степанов прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супругиГлава Минздрава Степанов прокомментировал скандал вокруг онкоцентра его супруги
В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
Порошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военныхПорошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных
Последние новости
Подгружаем последние новости