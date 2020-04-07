Почти 40% от всех ПЦР-тестов по стране сделаны в Киеве - Кличко

Почти 40% от всех ПЦР-тестов по стране сделаны в Киеве - Кличко

Из 5 800 проведенных ПЦР-тестов по стране почти 40% сделаны в Киеве. Это 2 124 образца. В то же время экспресс-тестами протестированы почти 2 600 киевлян. Сегодня в Киеве работают 28 мобильных групп, выезжающих к людям и делающих отбор образцов на ПЦР-тестирование.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно информации, озвученной мэром Киева Виталием Кличко, на сегодня экспресс-тестами протестированы почти 2 600 киевлян. В то же время лабораторно исследовано 2 124 образца. “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 97 образцов. Из общего количества по Украине – из почти 5 800 ПЦР-тестов (анализ образца со слизистой носоглотки человека) – почти 40% сделаны в Киеве.

По его словам, сегодня в городе работают 28 мобильных групп, выезжающих к людям и делающих отбор образцов на ПЦР-тестирование. Мэр отметил, что благодаря этому удалось увеличить охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. Сделано уже в целом 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян.

Как сообщала KV, до окончания срока карантина – 24 апреля, въезд в Киев и выезд из него разрешен только после прохождения термометрии на специально оборудованных контрольно-пропускных пунктах. Допускается проезд легкового автотранспорта, а также пассажирские перевозки работников предприятий критической инфраструктуры. Также определен круг лиц, для которых запрещен въезд в столицу. В дополнение работников предприятий по обслуживанию жилого фонда Киева поручено обеспечить средствами масками и антисептиками.

Напомним, за минувшие сутки, 5 апреля, количество киевлян, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, увеличилось еще на 22 человека. Среди них – двое медиков. Всего в Киеве уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Фото: depositphotos.com 


Сергей Албул, КиевВласть

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