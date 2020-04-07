Офис президента назвал Ирину Билык "королевой украинской поп-музыки"

Народной артистке Украины, которая как минимум дважды посещала Крым после аннексии полуострова РФ, исполнилось 50.

Офис президента Владимира Зеленского поздравил с юбилеем украинскую популярную певицу Ирину Билык. 6 апреля ей исполняется 50 лет.

"Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Напомним, активисты неоднократно блокировали концерты Ирины Билык из-за того, что певица в 2015 году посещала Крым, а в 2017-м была гостьей мероприятий празднования юбилея певца Филиппа Киркорова, которые, в частности, проходили и в Кремлевском дворце в РоSSии.

После этого Ирина Билык на своей странице написала пост о помощи детям участникам АТО, якобы чтобы избежать срыва концерта.

Активисты требовали, чтобы певица официально признала РоSSию страной-агрессором. Однако вместо Ирины Билык РоSSию агрессором признал ее продюсер.

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